Meteo Palermo, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo per Mercoledì, 22 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì a Palermo si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Le prime ore del mattino vedranno temperature intorno ai 18 gradi con un’umidità del 73%. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-sud-ovest con una velocità di 1.1 km/h. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a superare i 22 gradi, con un cielo che diventerà via via più coperto, accompagnato da un aumento dell’umidità e un vento che si intensificherà provenendo da nord-est con una velocità che potrà raggiungere i 19.4 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili intorno ai 22 gradi, con un cielo nuvoloso e un vento proveniente da est-nord-est con una velocità di 20.5 km/h. La situazione si confermerà nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature leggermente in diminuzione ma senza variazioni significative nelle condizioni meteo.

Meteo per Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì si prospetta una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli a Palermo. La mattinata sarà caratterizzata da temperature intorno ai 18 gradi con un’umidità del 66%. Il vento sarà leggero, proveniente da sud-est con una velocità di 3.6 km/h. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 22.5 gradi nel primo pomeriggio, con un cielo che si presenterà in parte nuvoloso. Il vento proveniente da est-nord-est si manterrà moderato con una velocità di 21.2 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi, un cielo parzialmente nuvoloso e un vento che si manterrà costante provenendo da nord-est con una velocità di circa 15 km/h.

Meteo per Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e temperature gradevoli a Palermo. La giornata inizierà con temperature intorno ai 17 gradi e un’umidità del 88%. Il vento sarà leggero, proveniente da nord-ovest con una velocità di 4.3 km/h. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a superare i 23 gradi nel primo pomeriggio, con un cielo sereno e un vento che soffierà provenendo da nord-est con una velocità di circa 22 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi, un cielo poco nuvoloso e un vento leggero proveniente da nord-est con una velocità di circa 10 km/h.