Meteo Parma, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo Parma prossimi giorni 22 Maggio, 23 Maggio, 24 Maggio: precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 22 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 17 gradi. Tuttavia, verso mezzogiorno è prevista l’arrivo di precipitazioni, inizialmente sotto forma di pioggia e successivamente con temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23 gradi fino al pomeriggio, quando è previsto un temporale con velocità del vento fino a 38 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo resterà coperto con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15 gradi. L’umidità si manterrà costante intorno al 70% con venti variabili tra sud-est e nord-est.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, è prevista la formazione di nebbia con temperature intorno ai 13-15 gradi. Successivamente, il cielo si presenterà coperto con un’umidità in aumento. Verso mezzogiorno sono previste precipitazioni, inizialmente come pioggia e poi con temporali nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 21 gradi durante il giorno, mentre la velocità del vento raggiungerà i 55 km/h durante i temporali. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo resterà coperto con temperature comprese tra 16 e 19 gradi. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile.

Venerdì, 24 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 13-14 gradi e un’umidità in aumento. Verso mezzogiorno sono previste nubi sparse con un leggero aumento della temperatura. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni, inizialmente come nubi sparse e successivamente con piogge e temporali nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi durante il giorno, mentre la velocità del vento raggiungerà i 30 km/h durante i temporali. Nella serata le temperature scenderanno gradualmente fino a 15 gradi con venti variabili. L’umidità sarà elevata con venti che ruoteranno da est a nord-est.

In conclusione, i prossimi giorni a Parma saranno caratterizzati da un’instabilità atmosferica con precipitazioni e temperature in calo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in continuo cambiamento e di prendere le precauzioni necessarie.