Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 22 a Venerdì 24 Maggio

Meteo Taranto prossimi giorni 22 Maggio, 23 Maggio, 24 Maggio: sereno con lievi variazioni di nuvolosità e vento moderato.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un predominio del tempo sereno con lievi variazioni di nuvolosità e vento moderato. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singolo giorno.

Mercoledì 22 Maggio, 2024

Durante la giornata di Mercoledì, ci aspettiamo un cielo prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 18-25°C, con un’umidità che oscillerà tra il 42% e il 77%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 38.2 km/h, principalmente proveniente da direzioni nord-ovest e sud. Nel pomeriggio, è prevista una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni.

Giovedì 23 Maggio, 2024

Giovedì sarà caratterizzato da un cielo sereno con leggere variazioni di nuvolosità. Le temperature si manterranno tra i 17.6°C e i 26°C, con un’umidità compresa tra il 43% e l’83%. Il vento sarà moderato, con una velocità media che oscillerà tra 4 km/h e 28.1 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-ovest e sud. Nel corso della giornata, i valori di umidità e temperatura rimarranno stabili, garantendo condizioni climatiche gradevoli.

Venerdì 24 Maggio, 2024

Venerdì si prevede un cielo poco nuvoloso con una leggera copertura nuvolosa durante la serata. Le temperature oscilleranno tra i 16.6°C e i 25.4°C, con un’umidità che si manterrà intorno all’88% nelle prime ore per poi diminuire gradualmente fino al 45%. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra 1 km/h e 25.9 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-est e sud. In generale, le condizioni meteo rimarranno stabili, garantendo una piacevole giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Taranto indicano un clima generalmente sereno, con lievi variazioni di nuvolosità e un vento moderato. Queste condizioni offriranno un ambiente piacevole e stabile per svolgere le attività quotidiane all’aperto.