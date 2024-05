Terrore a San Severo, in Puglia: giostra crolla durante la festa patronale, numerosi feriti anche gravi

Un incidente drammatico ha scosso la cittadina di San Severo, in provincia di Foggia, questa sera durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. La celebrazione, che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e aggregazione per la comunità, si è trasformata in un incubo quando una giostra si è staccata dal suo supporto, precipitando per alcuni metri.

La giostra, una delle attrazioni principali della festa, ha ceduto improvvisamente, causando il ferimento di diverse persone, tra cui alcuni bambini. Testimoni oculari hanno descritto scene di panico e confusione mentre i presenti cercavano di aiutare i feriti e chiamare i soccorsi.

Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno una dozzina di feriti. I più gravi sono stati immediatamente trasportati all’ospedale locale. Almeno quattro persone sarebbero in condizioni gravi.