Terrore su volo di linea Londra-Singapore: 1 morto e 30 feriti per fortissime turbolenze

Un volo di linea della Singapore Airlines, partito da Londra e diretto a Singapore, si è trasformato in un viaggio di terrore quando l’aereo ha attraversato un’area di forti turbolenze, che hanno causato la morte di una persona e il ferimento di oltre trenta passeggeri. Il Boeing 777-300ER, con a bordo 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, è stato dirottato verso Bangkok, dove è atterrato alle 15:45 ora locale.

La compagnia aerea ha diffuso una nota in cui esprime profondo cordoglio per la famiglia della vittima: “La Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del deceduto”. L’aereo era partito dal Regno Unito lunedì sera alle 22:17 ora locale e avrebbe dovuto arrivare all’aeroporto Changi di Singapore alle 18:10 ora locale (11:10 ora del Regno Unito).

Secondo i rapporti, il volo SQ321 ha incontrato gravi turbolenze mentre entrava nello spazio aereo prossimo alla Thailandia, attualmente colpito da temporali tropicali estremi. Le turbolenze hanno provocato una repentina discesa dell’aereo, che è precipitato da 38.000 piedi a 31.000 piedi in pochi minuti quanto era sopra la costa occidentale della Birmania, confinante con la Thailandia, secondo quanto riportato dal tracker di volo Flightradar24.

Immagini condivise online hanno mostrato ambulanze allineate sull’asfalto dell’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok e scene di caos all’interno dell’aereo, con cibo e oggetti vari sparsi nei corridoi. Secondo Sky News, l’aereo potrebbe aver colpito una sacca d’aria prima di dover effettuare l’atterraggio di emergenza.

Il ministro dei Trasporti di Singapore, Chee Hong Tat, ha espresso il suo cordoglio e ha assicurato che il governo fornirà assistenza ai passeggeri e alle loro famiglie. “Sono profondamente rattristato nell’apprendere dell’incidente a bordo del volo SQ321 della Singapore Airlines da Londra Heathrow a Singapore”, ha scritto su Facebook.

L’evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei voli commerciali che attraversano aree soggette a condizioni meteorologiche estreme. Mentre le turbolenze sono un fenomeno noto e generalmente gestibile, episodi come questo evidenziano i potenziali pericoli e la necessità di procedure di sicurezza rigorose per proteggere i passeggeri e l’equipaggio.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv

— Josh Cahill (@gotravelyourway) May 21, 2024