Violenta grandinata nel biellese: chicchi di grosse dimensioni a Candelo [VIDEO]

Temporali, anche di forte intensità, hanno interessato nelle ultime ore il Piemonte, in particolar modo le province di Torino e Biella.

I fenomeni hanno generato grandinate di notevole entità, in alcuni casi anche di medie-grosse dimensioni, come nel biellese, nella località di Candelo, dove in prima serata sono caduti chicchi di 3-4 centimetri, causando danni a vegetazione, campi coltivati e anche ad alcune automobili.

Eloquente il video pubblicato sulla pagina Facebook Centro Meteo Piemonte CMP:

Nel tardo pomeriggio di oggi un forte temporale con grandine, di dimensioni però inferiori, aveva colpito anche la città di Torino.