Forte esplosione in una villetta a Settingiano, Catanzaro: un ustionato ricoverato in ospedale

Catanzaro, 22 maggio 2024 – Un’esplosione violentissima ha scosso la tranquillità del comune di Settingiano, intorno alle 13:30 di oggi. L’incidente ha coinvolto un appartamento situato in una villetta su due livelli, in località Martelletto, provocando ingenti danni alla struttura. Una persona rimasta ustionata è stata trasportata d’urgenza all’ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo dell’esplosione sono immediatamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Un totale di 15 unità, supportate da quattro automezzi e autobotti per il rifornimento idrico, stanno operando per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni.

Le prime ipotesi indicano che la causa dell’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas, anche se le indagini sono ancora in corso per accertare con precisione le dinamiche dell’accaduto. L’intensità dell’esplosione è stata tale da causare il crollo di alcune pareti esterne della villa, lasciando i resti della struttura pericolanti e danneggiati.

La scena dell’incidente è attualmente circondata da un perimetro di sicurezza per tenere lontani i curiosi e garantire un ambiente sicuro per i soccorritori.