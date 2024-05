Forti temporali in Veneto: spaventosa grandinata nel trevigiano, le immagini

E’ un pomeriggio temporalesco per gran parte del Nord Italia, con fenomeni che come previsto stanno colpendo in maniera irregolare e sparsa ma risultano spesso intensi e accompagnati da ingenti grandinate.

Una eccezionale grandinata – come vedete dalle immagini – si è abbattuta verso l’ora di pranzo nella zona di San Vendemiano, Conegliano, in provincia di Treviso. Le strade sono diventate in pochi minuti dei fiumi di acqua e grandine, provocando disagi alla viabilità e qualche danno.

Allagamenti e disagi per la grandine anche in diversi altri comuni del trevigiano ma anche nelle province di Verona, Vicenza, Padova.