Maltempo in Lombardia: Alluvione lampo ad Ostiglia: città allagata

Nelle ultime ore, gran parte del Nord Italia è stata investita da una serie di intensi temporali, causati dal persistere di correnti fresche e instabili provenienti dall’Atlantico che hanno favorito lo sviluppo di instabilità pomeridiana. Il maltempo è tornato a colpire forte anche la Lombardia, in particolar modo il mantovano, con nuove criticità. E mentre vi scriviamo forti temporali persistono anche sull’area occidentale della regione e sul milanese.

Nubifragio e grandine nel mantovano

Nel pomeriggio di oggi, un temporale di forte intensità ha scatenato un nubifragio con grandine nel mantovano, colpendo duramente la zona del Destra Secchia. In particolare, i comuni di Ostiglia e Revere (municipio di Borgo Mantovano), sono stati nuovamente allagati in diversi punti, replicando una situazione già vista giovedì scorso.

I vigili del fuoco hanno ricevuto centinaia di chiamate per interventi di emergenza. Molte abitazioni e locali commerciali con piani terra e scantinati sono stati sommersi dall’acqua, richiedendo l’intervento dei pompieri per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Gli appelli delle autorità locali

Il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, ha utilizzato i social media per diffondere un invito alla popolazione a non spostarsi in auto se non per esigenze di estrema urgenza. L’amministrazione comunale di Ostiglia ha emesso un avviso simile, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di evitare spostamenti non indispensabili.

Ostiglia: una situazione critica

La situazione a Ostiglia è particolarmente critica. Le immagini provenienti dalla città mostrano strade e abitazioni completamente allagate, trasformate in un vero e proprio fiume di acqua e fango. Questa alluvione lampo ha creato forti disagi e paura tra la popolazione, costretta a fare i conti con danni ingenti e con la necessità di misure immediate per il ripristino della normalità.

Le autorità stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per assistere i residenti colpiti e limitare i danni. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità locali e a mantenere la calma in queste ore difficili.