Meteo Aosta, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Meteo Aosta prossimi giorni 23 Maggio, 24 Maggio, 25 Maggio: precipitazioni in arrivo con variazioni di temperatura e vento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di precipitazioni e variazioni nelle temperature e nei venti. Vediamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ciascuna giornata.

Giovedì, 23 Maggio 2024

Durante la maggior parte della giornata giovedì, il cielo sarà coperto, con un’umidità media del 74-82%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-18°C. Si prevedono precipitazioni, con picchi di pioggia tra le 12:00 e le 17:00, accompagnate da un aumento della velocità del vento fino a 25.9 km/h proveniente da est e nord-est.

Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da un clima instabile con temperature che oscillano e precipitazioni che influenzeranno gran parte della giornata.

Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente rispetto al giorno precedente. La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 9-18°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si coprirà gradualmente, mantenendo comunque umidità relativamente bassa, intorno al 52-61%.

La giornata sarà caratterizzata da un vento proveniente da est e sud-est con una velocità compresa tra 10.8 e 22 km/h, e non sono previste precipitazioni significative, tuttavia il cielo rimarrà nuvoloso per gran parte della giornata.

Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato si prevede un notevole cambiamento delle condizioni meteorologiche con l’arrivo di precipitazioni persistenti e una diminuzione delle temperature. Il cielo sarà nuvoloso con picchi di pioggia tra le 7:00 e le 16:00, accompagnati da venti provenienti da sud-est con velocità fino a 17.6 km/h.

Le temperature oscilleranno tra 11 e 17°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 64-83%. La giornata sarà caratterizzata da una certa instabilità del clima, con condizioni meteorologiche variabili.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta indicano un periodo di instabilità con precipitazioni e variazioni nelle condizioni di temperatura e vento. Si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle previsioni e di prendere le dovute precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.