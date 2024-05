Meteo BARI, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Bari

Il tempo a Bari nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una varietà di condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì 23 Maggio 2024

Durante la giornata di giovedì, ci aspettiamo condizioni di cielo sereno per la maggior parte del tempo, con temperature che varieranno da 18.2°C a 22.9°C. L’umidità si manterrà intorno al 60-64%. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità media di 10-14 km/h.

Venerdì 24 Maggio 2024

Venerdì, il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino, con un leggero aumento delle nuvole nel pomeriggio, portando ad un cielo nuvoloso verso sera. Le temperature oscilleranno tra 16.8°C e 23.7°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 43% e l’88%. Il vento sarà in prevalenza moderato, con una velocità media tra 1 e 11 km/h.

Sabato 25 Maggio 2024

Sabato, ci aspettiamo un’alternanza tra cielo nuvoloso e coperto per l’intera giornata. Le temperature varieranno da 16.9°C a 23.6°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’83-92%. Il vento sarà moderato, con una velocità media tra 1 e 12 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano temperature gradevoli e una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e prepararsi adeguatamente per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.