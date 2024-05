Meteo Bergamo, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo Bergamo: 23 Maggio 2024

Giovedì 23 Maggio, il tempo a Bergamo sarà caratterizzato da una giornata instabile con precipitazioni e copertura nuvolosa. Durante la mattina e il pomeriggio sono previste piogge intermittenti e temporali, con intensità variabile. Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 19.6°C. L’umidità sarà elevata, tra l’83% e il 93%. Il vento soffierà principalmente da est e nord-est con velocità tra 1 e 9 km/h.

Previsioni Meteo Bergamo: 24 Maggio 2024

Venerdì 24 Maggio, il tempo a Bergamo migliorerà rispetto al giorno precedente. La giornata sarà caratterizzata da nubi sparse al mattino con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Nel pomeriggio e sera sono possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno tra i 12°C e i 19°C, con umidità che varierà tra il 64% e l’89%. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con intensità variabile tra 1 e 7 km/h.

Previsioni Meteo Bergamo: 25 Maggio 2024

Sabato 25 Maggio, il maltempo farà nuovamente ritorno su Bergamo. Sono previste piogge e copertura nuvolosa, con intensificazione nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 13°C e i 19.1°C, mentre l’umidità sarà elevata, tra l’71% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da nord-est e sud con velocità variabile tra 1 e 5 km/h.

Le previsioni meteo per Bergamo mostrano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattare l’abbigliamento alle condizioni meteorologiche in continua evoluzione.