Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Giovedì, 23 Maggio 2024:

Per Giovedì 23 Maggio 2024, il meteo a Bologna prevede un inizio di giornata con nubi sparse e temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà la sua comparsa, portando le temperature a salire fino a 22-23°C. Tuttavia, verso mezzogiorno è prevista l’arrivo di un temporale, accompagnato da venti provenienti da nord a nord-est con velocità intorno ai 5-8 km/h. Nel pomeriggio, la pioggia continuerà con una diminuzione delle temperature intorno ai 20-21°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente con nubi sparse e temperature intorno ai 18-19°C.

Venerdì, 24 Maggio 2024:

Per Venerdì 24 Maggio 2024, il meteo a Bologna prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16°C. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in aumento fino a 22-23°C. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni nuvolose con temperature intorno ai 23-24°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno leggermente fino a 15-16°C.

Sabato, 25 Maggio 2024:

Per Sabato 25 Maggio 2024, il meteo a Bologna prevede una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge persistenti. Le temperature si manterranno intorno ai 14-21°C durante l’arco della giornata. La pioggia continuerà anche in serata, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C.