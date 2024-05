Meteo CAGLIARI, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Giovedì, 23 Maggio 2024

Il meteo di giovedì prevede condizioni stabili con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, oscillando tra i 15.2°C e i 25.3°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 38% e l’88%. Durante la mattina il vento soffierà da ovest-nordovest, con una velocità media di 10 km/h, mentre nel pomeriggio virerà verso sud-sudest mantenendo una velocità costante di 15 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì sarà una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa, con un leggero aumento dell’umidità. Le temperature si manterranno tra i 16.1°C e i 24.1°C, con un’umidità che raggiungerà il 97% nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità compresa tra 5 e 25 km/h. Nel pomeriggio sono attese nubi sparse e un aumento della velocità del vento. Nonostante la copertura nuvolosa, non sono previste precipitazioni significative.

Sabato, 25 Maggio 2024

Il sabato sarà caratterizzato da una diminuzione della copertura nuvolosa e da un clima più mite. Le temperature oscilleranno tra i 15.6°C e i 27.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 29-83%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra 1 e 27 km/h. Nel corso della giornata, sono previste nubi sparse e un cielo parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni rilevanti.

In conclusione, il weekend a Cagliari si preannuncia stabile e con temperature gradevoli, senza precipitazioni significative. Sono consigliate attività all’aperto, anche se si consiglia di prestare attenzione al vento che potrebbe aumentare leggermente in intensità nel corso della giornata di venerdì.