Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per CampoBasso nei Prossimi Giorni:

Le previsioni meteo per CampoBasso per i prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

**Giovedì, 23 Maggio 2024**

Durante il corso della giornata di giovedì, ci si aspetta una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra i 13°C e i 23°C. L’umidità oscillerà tra il 32% e il 78%, garantendo un clima piacevole. I venti soffieranno con una velocità media compresa tra 3 e 17 km/h, prevalentemente da direzione ovest. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

**Venerdì, 24 Maggio 2024**

Venerdì, il cielo sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse e un aumento dell’umidità, che sarà compresa tra il 39% e il 76%. Le temperature tenderanno a mantenersi lievemente più basse rispetto al giorno precedente, con valori tra i 12°C e i 22.8°C. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h, con direzione variabile da ovest a nord-est. Nel corso della giornata sono previste precipitazioni, principalmente sotto forma di piogge deboli.

**Sabato, 25 Maggio 2024**

Durante la giornata di sabato, il tempo sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con nubi sparse e una lieve umidità, ma nel corso della giornata sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia, con un aumento dell’umidità al 95%. Le temperature oscilleranno tra i 12.3°C e i 23.5°C. I venti soffieranno con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h, con direzione variabile da nord-ovest a sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per CampoBasso indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con una variazione delle temperature e la possibilità di precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.