Meteo Catania, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Catania

Il clima a Catania per i prossimi giorni si preannuncia vario, con una combinazione di sereno, nuvole sparse, copertura nuvolosa e probabili precipitazioni, accompagnate da un aumento dell’umidità e leggere variazioni delle temperature.

Previsioni per Giovedì, 23 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 18-19 gradi, con un’umidità del 65%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno, ma con un leggero aumento delle temperature fino a raggiungere i 24 gradi intorno alle 11:00. Nel primo pomeriggio si avrà un cielo poco nuvoloso, con temperature stabili intorno ai 24 gradi e un’umidità del 40%. Verso sera, il cielo si coprirà, mantenendo temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità in aumento al 64%. Il vento sarà prevalentemente orientato da est a ovest, con velocità variabili tra 3 e 14 km/h.

Previsioni per Venerdì, 24 Maggio 2024

Anche venerdì si prevede un cielo prevalentemente coperto, con temperature in leggero aumento rispetto al giorno precedente. La giornata inizierà con una copertura nuvolosa e temperature attorno ai 18 gradi, con un’umidità del 62%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, ma con un aumento delle temperature fino a raggiungere i 25 gradi intorno alle 11:00. Nel primo pomeriggio si avrà un cielo coperto, con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità del 48%. Verso sera, il cielo si manterrà coperto, con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità in aumento al 61%. Il vento sarà prevalentemente orientato da est a nord-est, con velocità variabili tra 3 e 13 km/h.

Previsioni per Sabato, 25 Maggio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un aumento delle precipitazioni e un sensibile calo delle temperature. La giornata inizierà con un cielo coperto e temperature attorno ai 19 gradi, con un’umidità del 61%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità in aumento al 47%. Verso mezzogiorno inizieranno le precipitazioni, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 23 gradi e un’umidità in aumento al 44%. Nel primo pomeriggio le precipitazioni continueranno, con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità del 42%. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni diminuiranno, ma il cielo rimarrà coperto, con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità in aumento al 80%. Il vento sarà prevalentemente orientato da est a nord-est, con velocità variabili tra 3 e 24 km/h.