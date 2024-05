Meteo: cieli grigi, temporali, piogge, grandine, brutto week-end in arrivo!

Quello in arrivo non sarà un fine settimana particolarmente tranquillo sulla nostra penisola. È ormai confermato l’arrivo di un nucleo fresco in alta quota destinato ad attraversare l’Italia da Nord a Sud, garantendo piogge e temporali a più riprese.

Le condizioni meteo peggioreranno già da venerdì a partire dal Nord-Ovest, dove ci aspettiamo il transito di un fronte temporalesco che potrebbe causare anche delle locali forti grandinate e improvvisi nubifragi soprattutto tra Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte. Col passare delle ore, il tempo peggiorerà nettamente su tutto il Nord e le regioni centrali, quando ci troveremo ormai nella giornata di sabato.

Sabato perturbato

Per l’appunto sarà un sabato parecchio turbolento su tutto il Centro e il Nord Italia, con cieli grigi, temporali, frequenti acquazzoni e un calo consistente delle temperature. Tra il tardo pomeriggio e la sera, il fronte temporalesco lambirà anche la Sicilia, la Campania, la Puglia settentrionale. Dopodiché, entro tarda sera e le prime ore di domenica, l’intera perturbazione avvolgerà tutto il Sud Italia.

Un fine settimana grigio al Sud

Il fine settimana sarà grigio, instabile e inaffidabile su gran parte del Sud a causa di questo vasto fronte temporalesco che avvolgerà il meridione, dalla Puglia alla Sicilia. Residui fenomeni anche su Abruzzo e zone interne di Campania e Lazio, mentre man mano che ci spostiamo verso Nord, il tempo andrà man mano migliorando e torneranno anche sprazzi di sereno.

L’arrivo di questo nucleo fresco da ovest porterà un netto calo delle temperature, prima percepibile al Nord, poi anche sul resto d’Italia entro il termine della settimana. Addirittura, la colonnina di mercurio potrebbe scivolare al di sotto delle medie del periodo di un paio di gradi, regalandoci un fine settimana piuttosto fresco.