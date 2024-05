Meteo Genova, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Giovedì, 23 Maggio 2024

Il tempo a Genova giovedì sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni. Durante la mattina e il pomeriggio sono attese piogge moderate, mentre in serata il cielo si manterrà nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C con un’umidità che oscillerà tra il 77% e l’86%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media tra i 14 e i 17 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì, a Genova, il cielo si presenterà nuvoloso con precipitazioni sparse per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino sono previste piogge leggere, mentre nel corso della giornata le precipitazioni potrebbero intensificarsi, soprattutto verso mezzogiorno. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C, con un’umidità compresa tra il 69% e l’86%. Il vento sarà predominante da sudest con una velocità variabile tra i 3 e i 9 km/h.

Previsioni Meteo per Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato, il cielo a Genova sarà coperto per l’intera giornata, senza precipitazioni significative. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori compresi tra i 15 e i 23°C. L’umidità si manterrà intorno al 51-74%, mentre il vento soffierà da nord con una velocità tra i 4 e i 13 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Genova si prospetta variabile, con piogge previste giovedì e venerdì, mentre sabato il cielo sarà nuvoloso senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno nella media primaverile, con un lieve aumento previsto per sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per organizzare al meglio le attività all’aperto.