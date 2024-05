Meteo Milano, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio: cosa ci aspetta?

Giovedì, 23 Maggio 2024

Il tempo a Milano giovedì mostra una variazione significativa durante il giorno. Al mattino avremo un cielo coperto con possibili precipitazioni, mentre nel pomeriggio è prevista pioggia intensa, seguita da una diminuzione verso sera. Le temperature si manterranno intorno ai 14-16°C durante la notte e al mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 20°C verso mezzogiorno, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’88-93% durante la notte e il mattino, per poi scendere al 63% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà con intensità variabile da nord-nordovest a est-sudest con velocità comprese tra i 3 e i 17 km/h.

Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì il tempo si presenterà prevalentemente nuvoloso con la possibilità di precipitazioni sparse durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 20°C, mentre l’umidità si manterrà costantemente alta, attestandosi intorno all’80-85%. Il vento sarà prevalentemente orientato da nord-nordest a sud-sudovest, con una velocità che varierà dai 2 ai 7 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cielo coperto con possibili piogge sparse durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14-20°C, mentre l’umidità sarà ancora piuttosto alta, oscillando tra l’85 e il 93%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest a ovest, con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Milano saranno caratterizzati da un clima instabile, con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno su valori primaverili. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche mutevoli.