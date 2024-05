Meteo Padova, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio 2024

Previsioni Meteo Padova:

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per Padova nei prossimi giorni, possiamo osservare un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Giovedì 23 Maggio 2024:

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà avvolto da nebbia con temperature intorno ai 14-15°C e un’umidità vicina al 100%. La nebbia persiste fino alle 7:00, quando si attenua e lascia spazio a nuvole sparse con una leggera brezza proveniente da nord-est. Durante le ore centrali della giornata, il cielo si coprirà completamente con temperature che raggiungeranno i 23-24°C e un’umidità che diminuirà. Nel pomeriggio, intorno alle 15:00, è previsto un temporale con una repentina diminuzione della temperatura a 17°C e un aumento della velocità del vento proveniente da ovest. Verso sera, il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità elevata.

Venerdì 24 Maggio 2024:

La giornata inizierà con nuvole sparse e temperature intorno ai 14-15°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Verso le prime ore del mattino, è prevista una leggera pioggia con un aumento della velocità del vento proveniente da nord-ovest. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno e le temperature saliranno fino a 18-19°C con un’umidità che si manterrà elevata. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con temperature che raggiungeranno i 22°C e un’umidità che diminuirà leggermente. Nel tardo pomeriggio e verso sera, il cielo sarà coperto con temperature attorno ai 16-17°C e un’umidità che aumenterà gradualmente.

Sabato 25 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C, con un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 20-21°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 22°C e un’umidità che si manterrà costante. Verso sera, è prevista una leggera pioggia con una diminuzione delle temperature e un aumento della velocità del vento proveniente da sud.

Queste previsioni meteo ci mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Padova, con un mix di nebbia, nuvole, pioggia e temporali. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti repentini delle condizioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare tali situazioni.