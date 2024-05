Meteo Palermo, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Palermo

23 Maggio: La giornata di giovedì a Palermo sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e prevalenza di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 17.0°C e i 22.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 65-86% con venti leggeri che soffieranno principalmente da est e nord-est con velocità comprese tra 0 e 11 km/h.

24 Maggio: Venerdì, il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 17.2°C e i 23.4°C, con un’umidità compresa tra il 58% e l’85%. I venti soffieranno principalmente da est-nord-est con intensità tra 1 e 11 km/h. Nel corso della serata è prevista una leggera precipitazione.

25 Maggio: Sabato sarà una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature comprese tra i 18.2°C e i 22.9°C. L’umidità sarà variabile tra il 73% e il 99%, mentre i venti continueranno a provenire da est-nord-est con una velocità tra 1 e 14 km/h. Nel corso della mattinata è prevista una debole pioggia seguita da un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio, con schiarite e cielo sereno.

In generale, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo e di essere preparati per possibili cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche. È sempre meglio essere informati per poter scegliere le attività all’aperto in base alle condizioni meteo previste. Restate aggiornati sulle ultime previsioni per godere al meglio di queste giornate a Palermo.