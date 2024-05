Meteo Parma, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Parma:

Nei prossimi giorni a Parma sono previste condizioni meteorologiche variabili, con precipitazioni e cieli nuvolosi. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

giovedì 23 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni, ma nel corso della mattinata si prevede l’arrivo di precipitazioni a partire dalle 11:00, con piogge che si protrarranno fino al primo pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra i 14.3°C e i 22°C. Il vento soffierà da sud con una velocità media compresa tra i 2 e i 18 km/h.

venerdì 24 Maggio 2024:

Nella giornata di venerdì il cielo sarà nuvoloso con possibili precipitazioni a partire dalle 11:00. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 21.6°C. Il vento sarà prevalentemente debole con intensità compresa tra 0 e 8 km/h proveniente da diverse direzioni.

sabato 25 Maggio 2024:

Il sabato sarà caratterizzato da cieli coperti e piogge a partire dal mezzogiorno, con temperature comprese tra i 14.3°C e i 21.5°C. Il vento soffierà da est con intensità tra 2 e 8 km/h.

In generale, nei prossimi giorni a Parma ci aspettiamo un clima instabile con piogge e temperature primaverili. È consigliabile tenere a portata di mano l’ombrello e vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura. Resta aggiornato sulle previsioni per organizzare al meglio le tue giornate!