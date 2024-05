Meteo Perugia, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo Perugia Prossimi Giorni 23 Maggio, 24 Maggio, 25 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano una variazione delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci per ciascuna giornata.

Giovedì, 23 Maggio, 2024

Durante la prima parte della giornata, ci sarà cielo sereno con una leggera brezza proveniente da sud-sudovest. Le temperature si manterranno intorno ai 11-14°C con un’umidità elevata, intorno al 88-94%. Tuttavia, verso le ore 10:00, ci aspettiamo un aumento delle nuvole, con una leggera diminuzione della temperatura e un vento proveniente da ovest-sudovest.

Nel pomeriggio, le nuvole copriranno il cielo e si prevede una leggera pioggia con una temperatura massima di 21.6°C. Il vento soffierà da sudovest con una velocità tra gli 8-9 km/h. Verso sera, il cielo si libererà nuovamente, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14-21°C.

Venerdì, 24 Maggio, 2024

La giornata inizierà con un cielo nuvoloso e una leggera pioggia, accompagnati da una temperatura di 13-14°C e un’umidità intorno all’84-100%. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno e il tempo diventerà più sereno, con temperature che raggiungeranno i 20.3°C e un vento proveniente da ovest-sudovest con una velocità tra i 6-8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con nuvole sparse, e si prevede una leggera pioggia debole, con temperature intorno ai 18-21°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità tra i 7-8 km/h. Verso sera, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 13-19°C.

Sabato, 25 Maggio, 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 13-14°C, con un’umidità elevata intorno all’86-93%. Durante la mattinata, le nuvole si diraderanno gradualmente, lasciando spazio a cieli più sereni e temperature che raggiungeranno i 20.8°C. Il vento soffierà da sudovest con una velocità tra i 2-7 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento delle nuvole sparse e una leggera diminuzione della temperatura, intorno ai 20-22°C. Il vento si intensificherà provenendo da ovest-sudovest con una velocità tra i 7-12 km/h. Verso sera, ci aspettiamo un aumento delle precipitazioni, con una temperatura che si manterrà intorno ai 13-20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un mix di condizioni atmosferiche, con alternanza di cielo sereno, nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni del tempo.