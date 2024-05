Meteo Pescara, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Giovedì, 23 Maggio 2024:

Le previsioni meteo per giovedì a Pescara indicano cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno tra i 16.4°C e i 22.5°C. L’umidità oscillerà tra il 51% e il 77%, con venti moderati provenienti da diverse direzioni, con velocità comprese tra 4 e 16 km/h.

Venerdì, 24 Maggio 2024:

Venerdì il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 15.5°C e i 23.3°C. L’umidità sarà compresa tra il 55% e l’88%, con venti che soffieranno da est a sud-est, con velocità tra 2 e 15 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024:

La giornata di sabato si presenterà con cielo nuvoloso e possibilità di piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 16.6°C e i 24°C, mentre l’umidità sarà compresa tra il 51% e il 69%. I venti soffieranno principalmente da est-nordest, con velocità tra 3 e 22 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Pescara. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni per eventuali aggiornamenti. Ricordate di vestirvi adeguatamente in base alle temperature e di prestare attenzione in caso di piogge, specialmente sabato.