Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Giovedì, 23 Maggio 2024

Il tempo a Potenza giovedì sarà caratterizzato da cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature inizieranno da 12.6°C a mezzanotte, aumentando gradualmente fino a toccare i 23.4°C intorno alle 13:00, per poi diminuire lentamente verso sera. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% per gran parte della giornata. Il vento soffierà da ovest, con una velocità media compresa tra i 7 e i 10 km/h.

Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì, il cielo sopra Potenza sarà prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un leggero aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio. Le temperature varieranno da 12.3°C a mezzanotte fino a toccare i 24.7°C a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel corso della giornata. L’umidità inizialmente intorno al 60% diminuirà gradualmente fino al 31% intorno alle 13:00, per poi aumentare nuovamente. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est, con una velocità variabile tra 1 e 11 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni previste a partire dalle 11:00. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C durante la nottata e aumenteranno fino a 23.2°C intorno alle 10:00, per poi diminuire leggermente con l’arrivo della pioggia. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la prima metà della giornata, per poi aumentare con l’arrivo delle precipitazioni. Il vento sarà prevalentemente da ovest-sud-ovest, con una velocità compresa tra 0 e 12 km/h.