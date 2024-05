Meteo Roma, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Meteo per Giovedì, 23 Maggio, 2024

Le previsioni meteo per Roma prevedono una giornata con cielo coperto al mattino, con possibili piogge deboli nelle prime ore. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con un’alternanza di nuvole sparse e sereno. Le temperature oscilleranno tra i 17.5°C e i 24.5°C, con umidità che varierà dal 41% al 84%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra 2 e 18 km/h. Si consiglia di portare con sé un ombrello per le prime ore del mattino a causa delle precipitazioni deboli, mentre nel corso della giornata ci si potrà attendere un clima gradevole con temperature miti.

Meteo per Venerdì, 24 Maggio, 2024

Venerdì a Roma il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata, con un lieve miglioramento nel pomeriggio. Si prevedono temperature comprese tra 16.1°C e 24.2°C, con un’umidità che varierà dal 41% all’86%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est, con una velocità media tra 1 e 14 km/h. Possibili precipitazioni nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio si potrà attendere una parziale schiarita. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di indossare abiti adeguati per far fronte alle precipitazioni previste.

Meteo per Sabato, 25 Maggio, 2024

Sabato il cielo a Roma si presenterà nuvoloso al mattino, con possibilità di piogge isolate. Nel corso della giornata il cielo si schiarirà, con temperature che oscilleranno tra i 14.9°C e i 24°C e un’umidità che varierà dal 48% al 97%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest, con una velocità compresa tra 3 e 21 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del terreno a causa delle precipitazioni previste e di indossare abiti adeguati per far fronte alle variazioni di temperatura.