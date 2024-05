Meteo Salerno, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo Salerno per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per Salerno nei prossimi giorni indicano condizioni climatiche variabili. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per ciascuna giornata.

Previsioni per Giovedì, 23 Maggio 2024

Giovedì a Salerno si prevede una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 16.4°C e i 21.9°C. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 70-90%. Il vento soffierà da nord-est con intensità compresa tra i 3 e i 14 km/h.

Previsioni per Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì il tempo a Salerno subirà un cambiamento significativo. La giornata sarà caratterizzata da un aumento della nuvolosità e da un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, con valori compresi tra i 15.4°C e i 23.5°C. L’umidità sarà elevata, con valori che varieranno tra il 42% e il 65%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest-sud-ovest con intensità variabile tra 0 e 15 km/h.

Previsioni per Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato a Salerno si prevedono condizioni meteorologiche instabili. La giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi e coperti, con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che varieranno tra i 17.3°C e i 25°C. L’umidità sarà variabile, con valori che oscilleranno tra il 42% e il 73%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest-nord-ovest con intensità compresa tra 2 e 18 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Salerno indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un progressivo peggioramento delle condizioni a partire da venerdì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.