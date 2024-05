Meteo Sassari, previsioni da Giovedì 23 a Sabato 25 Maggio

Previsioni Meteo per Giovedì, 23 Maggio 2024

La giornata di giovedì a Sassari si preannuncia all’insegna del sereno per la maggior parte della giornata, con temperature in lieve aumento durante la mattinata. Nel pomeriggio è atteso un aumento delle nubi che porterà ad un cielo coperto verso sera. Le temperature massime raggiungeranno i 24 gradi Celsius, mentre le minime si attesteranno sui 14 gradi Celsius. L’umidità sarà in calo, attestandosi intorno al 37% durante le ore centrali della giornata. Il vento soffierà dai quadranti nord-occidentali con intensità tra i 7 e i 18 km/h.

Previsioni Meteo per Venerdì, 24 Maggio 2024

Venerdì, il tempo a Sassari sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso per l’intera giornata, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 16-25 gradi Celsius. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto alla giornata precedente, con valori che si assesteranno tra il 43% e il 62%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra nord-est e nord-ovest con intensità non superiore ai 4 km/h. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con la comparsa di schiarite e un graduale diradamento delle nubi.

Previsioni Meteo per Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cambiamento delle condizioni meteo a Sassari, con piogge deboli nelle prime ore della giornata. Nel corso della mattinata è previsto un miglioramento delle condizioni, con schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi Celsius, mentre l’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, attestandosi tra il 55% e l’87%. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con intensità tra i 4 e i 17 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Sassari suggeriscono una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di sereno, nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle variazioni del clima.