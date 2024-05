Meteo Torino, previsioni da Giovedì 23 Maggio a Sabato 25 Maggio

Giovedì 23 Maggio 2024

Il tempo a Torino giovedì sarà caratterizzato da piogge e copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno dalle prime ore del mattino, con piogge leggere che si intensificheranno verso le 7:00 e le 8:00, per poi diminuire gradualmente nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, verso le 15:00, è prevista un’altra fase di piogge, seguita da una diminuzione delle precipitazioni che porterà a una copertura nuvolosa verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 18°C, con un picco massimo atteso intorno alle 17:00. Il vento soffierà principalmente da nord-est con velocità comprese tra 3 e 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno all’88-92% per gran parte della giornata.

Venerdì 24 Maggio 2024

Venerdì, il tempo a Torino sarà ancora influenzato da condizioni meteorologiche instabili. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa con possibili piogge leggere, seguite da un’intensificazione delle precipitazioni verso le 3:00 e le 5:00. Nel corso della mattinata, le piogge diminuiranno gradualmente e la copertura nuvolosa persiste. Nel pomeriggio, intorno alle 16:00, è previsto un temporale seguito da piogge leggere fino alla sera. Le temperature si manterranno intorno ai 14-19°C, con un lieve aumento nel tardo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con velocità variabili tra 2 e 7 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno all’83-95% per gran parte della giornata.

Sabato 25 Maggio 2024

Il tempo a Torino sabato sarà caratterizzato da una progressiva stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Le prime ore del mattino vedranno ancora una copertura nuvolosa con possibili piogge leggere, seguite da temporali verso le 7:00 e le 8:00. Durante la mattinata, le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa persistente. Nel pomeriggio, le nuvole si manterranno presenti, ma senza precipitazioni, e nel tardo pomeriggio sarà possibile osservare una parziale schiarita. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 18°C, con una lieve tendenza al miglioramento nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con velocità comprese tra 2 e 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno all’73-94% per gran parte della giornata.