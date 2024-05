Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Previsioni Meteo Aosta prossimi giorni 24 Maggio, 25 Maggio, 26 Maggio

Le previsioni meteo per Aosta nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì 24 Maggio

Durante la notte e le prime ore del mattino si prevede un cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 9-10 gradi. Tuttavia, a partire dalle prime ore del pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi sparse seguite da piogge nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 20 gradi, mentre l’umidità oscillerà tra il 37% e il 78%. Il vento soffierà prevalentemente da est con una velocità media di 5-20 km/h.

Sabato 25 Maggio

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con precipitazioni persistenti durante la notte e le prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con schiarite e un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 19-20 gradi nel pomeriggio. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 44% e l’83%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media che va dai 2 ai 8 km/h.

Domenica 26 Maggio

La giornata di Domenica si prospetta con un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento. Durante la notte e le prime ore del mattino si avranno temperature intorno ai 10-11 gradi, ma durante il pomeriggio si raggiungeranno i 23-24 gradi. L’umidità si manterrà moderata, oscillando tra il 27% e il 67%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità media compresa tra i 1 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Aosta indicano una variazione significativa delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge attese venerdì, un miglioramento delle condizioni nel corso di sabato e una domenica prevalentemente soleggiata con temperature in aumento.