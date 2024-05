Meteo Bologna, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

Per la giornata di Venerdì, ci attendiamo un cielo prevalentemente nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C durante la notte e i 23.9°C verso metà pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 55-75%, mentre i venti soffieranno da direzioni variabili, con intensità comprese tra 1 e 11 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024

Sabato vedrà un aumento delle precipitazioni, con piogge e temporali previsti nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 13.2°C e i 23°C, mentre l’umidità raggiungerà picchi fino all’89%. I venti saranno prevalentemente provenienti da direzioni variabili, con intensità comprese tra 1 e 10 km/h.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di Domenica si prospetta con condizioni meteorologiche più stabili, con un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 25.2°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 42-93%. I venti soffieranno principalmente da direzioni occidentali, con intensità comprese tra 2 e 12 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Bologna sarà caratterizzato da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con precipitazioni previste per Sabato seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche per Domenica.