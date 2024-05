Meteo Brescia, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

Il prossimo venerdì, a Brescia, il tempo si presenterà variabile con nubi sparse e copertura nuvolosa nelle prime ore del giorno. Le prime precipitazioni sono attese nel pomeriggio, con piogge moderate che potrebbero interessare la zona. Le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi, con un leggero aumento nel corso della mattinata. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, in particolare durante le precipitazioni.

Sabato, 25 Maggio 2024

La giornata di sabato porta con sé una copertura nuvolosa persistente, con piogge abbondanti previste per il primo mattino. Nel corso della giornata, le precipitazioni si attenueranno, ma permarrà un cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi, con un lieve calo nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente da est-nord-est con intensità variabile, mentre l’umidità rimarrà elevata durante la maggior parte della giornata.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di domenica si preannuncia decisamente più stabile, con un cielo in prevalenza sereno e temperature in netto aumento rispetto ai giorni precedenti. Il vento sarà generalmente debole, con direzione variabile tra nord e ovest. L’umidità sarà in diminuzione nel corso della giornata, mantenendo condizioni climatiche gradevoli. Nel complesso, si prevede una giornata decisamente più stabile rispetto ai precedenti due giorni, con tempo secco e temperature in aumento.