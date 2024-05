Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano nubi sparse durante le prime ore del giorno, con temperature variabili attorno ai 12 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, portando a una sensibile diminuzione dell’umidità e temperature in aumento fino a toccare i 19.6 gradi intorno alle 09:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo coperto e l’umidità aumenteranno leggermente, con temperature in calo fino ad arrivare a 13.8 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile.

Sabato, 25 Maggio 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il mattino inizierà con cieli sereni e temperature attorno ai 12.8 gradi, ma nel corso della mattinata il cielo si coprirà rapidamente e l’umidità aumenterà. Verso mezzogiorno le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con una pioggia debole, le temperature si manterranno attorno ai 20 gradi. Nel pomeriggio e in serata la pioggia diventerà più intensa con temperature in calo fino a 12.8 gradi. Il vento soffierà principalmente da ovest-nord-ovest con intensità variabile.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di Domenica si presenterà con cieli sereni e temperature intorno ai 12.5 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con un lieve aumento delle temperature fino a toccare i 18.3 gradi intorno alle 09:00. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno piacevolmente attorno ai 20 gradi, con un lieve aumento dell’umidità verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da est con intensità variabile.