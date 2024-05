Meteo Messina, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

Il tempo a Messina per venerdì si preannuncia variabile. Al mattino avremo cieli sereni con temperature in aumento fino a raggiungere i 22.7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente, ma le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse con un calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 62% e il 97%, mentre il vento soffierà a velocità compresa tra i 9 e i 20 km/h provenendo da direzioni variabili.

Sabato, 25 Maggio 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da una maggior presenza di nuvole, con cieli nuvolosi al mattino e nel corso della giornata. Le temperature si manterranno miti, con valori che oscilleranno tra i 18 e i 24°C. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, accompagnate da un aumento dell’umidità che potrà raggiungere anche l’89%. Il vento sarà moderato, con velocità tra i 2 e i 19 km/h, prevalentemente proveniente da direzione nord-nordest.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di domenica si preannuncia instabile, con la presenza di piogge deboli già dalle prime ore del mattino. Le precipitazioni continueranno per gran parte della giornata, accompagnate da un calo delle temperature che si manterranno intorno ai 18-20°C. L’umidità sarà elevata, toccando punte dell’88-90%. Il vento soffierà a velocità moderata, prevalentemente da direzione nord, con valori intorno ai 10-19 km/h.

Queste previsioni meteo offrono uno spaccato dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Messina, consentendo a residenti e visitatori di pianificare al meglio le proprie attività in base alle condizioni meteorologiche. Ricordate sempre di consultare aggiornamenti e allerte meteo prima di pianificare attività all’aperto.