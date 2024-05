Meteo Modena, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì 24 Maggio 2024

Le previsioni meteo per Modena per Venerdì 24 Maggio 2024 indicano un inizio di giornata con nubi sparse e temperature che si aggirano intorno ai 14 gradi. Nel corso della mattinata il cielo si coprirà gradualmente, con temperature in aumento fino a toccare i 24 gradi intorno alle 14:00. L’umidità scenderà fino al 44% con cielo coperto. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 24 gradi e un aumento della velocità del vento fino a 9 km/h proveniente da est-nordest. La situazione rimarrà simile anche in serata, con temperature che caleranno gradualmente fino a 16 gradi e vento proveniente da ovest-sudovest.

Sabato 25 Maggio 2024

Per Sabato 25 Maggio 2024, il meteo prevede una giornata con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 15-20 gradi. Nel corso della mattinata sono attesi venti provenienti da est-sudest con una velocità di 6-8 km/h. Nel primo pomeriggio inizieranno le precipitazioni, con la comparsa di piogge e temporali e un aumento dell’umidità fino al 88%. Le temperature si manterranno intorno ai 18 gradi. Nel tardo pomeriggio e in serata le precipitazioni continueranno, con temperature in lieve calo fino a 15 gradi e venti provenienti da ovest-nordovest.

Domenica 26 Maggio 2024

La giornata di Domenica 26 Maggio 2024 sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i 25 gradi nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità di 11 km/h. Nel corso della giornata le condizioni rimarranno stabili, con una lieve diminuzione delle temperature in serata, quando si attesteranno intorno ai 15-16 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 70% con venti provenienti da sud-est.