Meteo Parma, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Meteo Parma prossimi giorni 24 Maggio, 25 Maggio, 26 Maggio: condizioni meteorologiche variabili con piogge e schiarite

Il tempo a Parma nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di piogge e schiarite. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 24 Maggio

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature intorno ai 15°C e un’umidità attorno al 75%. Nel corso della mattinata, le nuvole tenderanno a diradarsi e le temperature saliranno fino ai 22°C, con un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio è prevista la comparsa di piogge, accompagnate da una leggera diminuzione delle temperature e un aumento della velocità del vento proveniente dal settore S-SE. In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 17-18°C e un vento proveniente dal settore W-SW.

Le previsioni indicano quindi una giornata variabile, con piogge nel pomeriggio e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in caso di spostamenti e di essere preparati a un cambiamento repentino delle condizioni.

Sabato, 25 Maggio

La giornata di Sabato inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16°C, con un’umidità del 71%. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Nel pomeriggio sono previste piogge e temporali, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature. Verso sera, le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite e temperature intorno ai 18-19°C.

Si prevedono quindi precipitazioni nel corso della giornata, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le opportune precauzioni in caso di spostamenti all’aperto.

Domenica, 26 Maggio

La giornata di Domenica si presenterà con cielo sereno e temperature intorno ai 13-14°C, con un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, le condizioni rimarranno stabili con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a raggiungere i 20°C. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature che si attesteranno intorno ai 21-23°C e un leggero aumento dell’umidità.

Le previsioni indicano condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare le previsioni aggiornate prima di pianificare attività all’esterno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge e schiarite. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni e adattare le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.