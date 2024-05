Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

Le previsioni meteo per Venerdì indicano una giornata variabile con nuvolosità discreta. Durante la mattina e il primo pomeriggio il tempo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a superare i 22°C. Nel tardo pomeriggio è prevista pioggia debole con una diminuzione delle temperature. La sera e la notte saranno caratterizzate da cieli sereni e temperature intorno ai 15°C. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 70-80%, e i venti saranno deboli con velocità tra i 2 e i 10 km/h provenienti principalmente da direzione sud-ovest e ovest.

Sabato, 25 Maggio 2024

Per Sabato è prevista una giornata con cielo coperto e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C durante il giorno, con un calo previsto nel tardo pomeriggio e in serata. Nel corso della giornata sono attese precipitazioni sotto forma di pioggia debole, in particolare nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità sarà variabile, oscillando tra il 70% e l’86%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1 e 12 km/h, provenienti da diverse direzioni: est, nord-est, nord, e nord-ovest.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di Domenica si preannuncia serena con una leggera nuvolosità nel corso del pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 24°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-60%. I venti saranno deboli, con velocità tra i 2 e i 10 km/h, provenienti principalmente da direzione ovest e nord-ovest. Nel tardo pomeriggio è prevista una maggiore copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Le previsioni meteo fornite indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso del weekend, con temperature gradevoli e un mix di sereno, nuvolosità e piogge deboli. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni. Restate informati e preparati per fronteggiare al meglio le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni.