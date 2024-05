Meteo Potenza, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024

La giornata di Venerdì a Potenza si prospetta con temperature che varieranno tra i 11.2°C e i 23.3°C. Al mattino, ci saranno nubi sparse con un’umidità del 72%, ma nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, portando con sé una leggera diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità al 33%. Durante l’intera giornata, il vento soffierà principalmente da nord, con una velocità media di 10 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024

Per Sabato, le condizioni meteorologiche a Potenza saranno influenzate da nubi sparse al mattino, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.4°C e i 22.4°C, con un picco di umidità del 81% durante le precipitazioni nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente di direzione ovest, con una velocità media di 10 km/h.

Domenica, 26 Maggio 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da un cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera diminuzione delle temperature che si manterranno tra i 11.7°C e i 17.8°C. Durante il mezzogiorno e il pomeriggio è prevista una pioggia debole, accompagnata da un aumento dell’umidità fino al 84%. Il vento soffierà da nord con una velocità media di 10 km/h.

In conclusione, il weekend a Potenza si preannuncia con condizioni meteorologiche miste, caratterizzate da un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni nel corso dei giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in tempo reale per eventuali aggiornamenti.