Meteo Reggio Calabria, previsioni da Venerdì 24 a Domenica 26 Maggio

Venerdì, 24 Maggio 2024:

Il tempo a Reggio Calabria venerdì sarà prevalentemente variabile con nuvole sparse nelle prime ore del mattino, seguite da un parziale diradamento delle nubi verso metà mattina. Nel primo pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con un leggero aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, per poi tornare a una parziale nuvolosità verso sera e notte. Le temperature si manterranno intorno ai 17-23°C con un’umidità variabile tra il 55% e il 93%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra 11 e 20 km/h.

Sabato, 25 Maggio 2024:

Sabato si prevede un cielo coperto per gran parte della giornata, con un aumento delle nubi sparse nel tardo mattino. Nel primo pomeriggio è prevista una maggiore copertura nuvolosa, seguita da un cielo parzialmente sereno verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 17.8 e i 22.6°C, con un’umidità che varierà dal 48% al 96%. Il vento sarà prevalentemente moderato proveniente da diverse direzioni, con una velocità compresa tra 2 e 21 km/h.

Domenica, 26 Maggio 2024:

La domenica si prospetta un’intera giornata di sereno, con una leggera copertura nuvolosa nelle ultime ore del pomeriggio. Le temperature si manterranno costanti attorno ai 17-21.9°C, con un’umidità che varierà dal 60% all’86%. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 11 e 19 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si preannuncia con una varietà di condizioni meteorologiche, passando da una giornata variabile venerdì, a un sabato nuvoloso e una domenica soleggiata. Sia chi pianifica attività all’aperto che chi preferisce rimanere al chiuso dovrà tenere in considerazione queste previsioni meteo per godere al meglio del weekend.