Nuovi temporali con intense grandinate nel torinese, oggi 23 Maggio

Dopo la fortissima grandinata che ha colpito il torinese ieri, il maltempo continua a flagellare il Piemonte, in particolare la provincia di Torino, anche nella giornata odierna del 23 maggio. I temporali e le grandinate, purtroppo, non concedono tregua.

Nel primo pomeriggio di oggi, un nuovo fronte temporalesco si è abbattuto sulla regione, portando con sé pioggia intensa e fulmini. Fortunatamente, i chicchi di grandine che hanno colpito soprattutto le aree comprese tra Villastellone e La Loggia sono stati di dimensioni contenute. Tuttavia, anche questa volta gli effetti del fenomeno meteorologico non sono passati inosservati: allagamenti, disagi al traffico e un paesaggio momentaneamente imbiancato sono stati il risultato di questo ennesimo evento atmosferico.

Segnalazioni di grandine sono arrivate anche da altre zone della provincia, come Carignano e Santena, seppur in quantità minore rispetto a ieri, quando nel piccolo comune di 10 mila abitanti abbiamo assistito a uno scenario spettrale con alcune strade letteralmente sommerse da uno strato di grandine alto fino a 15 centimetri, che ha richiesto l’intervento straordinario di spalatori e mezzi spazzaneve per ripristinare la viabilità.