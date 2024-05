Fortissimo nubifragio su Torino: fiumi di grandine per le strade e diversi danni

Non si attenua la fase di maltempo sulle regioni settentrionali. Oggi il Piemonte ha vissuto un’altra giornata di intensi temporali, con l’ennesimo nubifragio su Torino nel primo pomeriggio. Pioggia intensa, fulmini e, soprattutto, grandine in quantità notevoli hanno colpito il capoluogo, ricoprendolo strade e giardini di bianco come fosse neve. La zona di Borgo Vittoria è stata particolarmente colpita, con la grandine che ha creato uno scenario invernale in piena primavera.

In alcune aree della città si sono registrati oltre 70mm di pioggia, causando notevoli disagi per la popolazione. La maggiore intensità delle precipitazioni si è riscontrata nei quartieri a nord-ovest di Torino: Borgo Vittoria e San Donato sono stati i più colpiti, ma anche Aurora, Madonna di Campagna, Lucento e Vallette.

Gli effetti del nubifragio non si sono fatti attendere: alberi sono caduti in corso Gamba e lungo Dora Voghera, dove un’auto è stata distrutta. In corso Belgio, i cavi del tram sono stati danneggiati e un’auto parcheggiata ha subito danni. Gli allagamenti hanno interessato diversi scantinati, garage, e il sottopasso Donat-Cattin è stato chiuso a scopo precauzionale.