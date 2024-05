Frana nell’entroterra di Genova: grossi massi piombano pericolosamente in strada

Non concede tregue il maltempo al Nord. L’instabilità è presente anche oggi sulle regioni settentrionali e sta dando vita già ai primi forti temporali, soprattutto in Liguria, dove piogge abbondanti stanno colpendo l’entroterra di Genova, specialmente il ponente genovese, già colpito ieri pomeriggio da un forte nubifragio.

In seguito alle forti piogge cadute, una frana si è verificata sulla Strada Provinciale Passo della Scoglina (GE), nel comune di Favale di Malvaro, che risulta ora interrotta. Grossi massi si sono staccati dalla parete rocciosa e sono piombati sulla carreggiata pericolosamente. Per fortuna, non si registrano persone coinvolte.

Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando disagi significativi nelle aree interessate. La Protezione Civile è al lavoro per monitorare la situazione e per ripristinare la viabilità il prima possibile. Si raccomanda alla popolazione di prestare la massima attenzione e di evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite.