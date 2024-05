Meteo Cagliari, previsioni da Sabato 25 a Lunedì 27 Maggio

Sabato, 25 Maggio 2024

La giornata di Sabato a Cagliari si preannuncia variabile con un cielo coperto per gran parte della mattinata. Dalle prime ore del mattino fino alle 9:00, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra i 17 e i 24 gradi. Successivamente, il tempo si presenterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 27 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 24 gradi. Nel corso della serata, il cielo si manterrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20 gradi. In generale, i venti avranno una velocità compresa tra i 3 e i 20 km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà massima al mattino, intorno all’85%, per poi ridursi fino al 32% durante le ore più calde.

Domenica, 26 Maggio 2024

Domenica il cielo a Cagliari sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. La giornata inizierà con un cielo coperto fino alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 18 gradi e un’umidità intorno all’89%. Successivamente, il cielo si presenterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 26 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature stabili intorno ai 25 gradi. Durante la serata, il cielo si manterrà sereno con temperature che diminuiranno fino a 17 gradi. I venti avranno una velocità compresa tra 1 e 24 km/h e l’umidità si manterrà intorno al 98% per le prime ore del mattino, per poi diminuire fino al 55% durante le ore più calde della giornata.

Lunedì, 27 Maggio 2024

Lunedì il cielo a Cagliari sarà prevalentemente coperto con qualche schiarita nel corso della giornata. La giornata inizierà con un cielo coperto e un’umidità intorno al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 16 gradi fino alle prime ore del mattino. Durante la mattinata, il cielo si presenterà nuvoloso e le temperature aumenteranno fino a 22 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 25 gradi. Durante la serata, il cielo si manterrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 19 gradi. I venti avranno una velocità compresa tra i 5 e i 23 km/h e l’umidità si manterrà intorno al 98% durante le prime ore del mattino, per poi ridursi fino al 61% durante le ore più calde della giornata.

Queste previsioni meteo per Cagliari indicano una certa variabilità del tempo nei prossimi giorni, con temperature comprese tra i 16 e i 27 gradi e un’umidità che varierà dall’85% al 98%. I venti avranno una velocità compresa tra 1 e 24 km/h e il cielo si presenterà prevalentemente coperto con qualche schiarita. Sono previste nubi sparse e precipitazioni limitate, offrendo la possibilità di godere di una gradevole temperatura primaverile.