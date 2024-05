Meteo Firenze, previsioni da Sabato 25 a Lunedì 27 Maggio

Sabato, 25 Maggio 2024

Il tempo a Firenze sabato sarà prevalentemente coperto con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 13.0°C e i 25.0°C. L’umidità oscillerà tra il 39% e il 90%, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. Nel corso della mattina e del pomeriggio, sono previste temperature piuttosto miti e un cielo coperto, con possibilità di nubi sparse. Nel tardo pomeriggio e in serata, ci si potrà godere anche momenti di sereno, ma con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 11 km/h.

Domenica, 26 Maggio 2024

La domenica si prospetta con un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con temperature in aumento rispetto al giorno precedente, oscillando tra i 14.0°C e i 25.5°C. L’umidità si manterrà tra il 41% e il 89%, con venti lievi provenienti da ovest-nord-ovest con una velocità compresa tra 0 e 15 km/h. Nel corso della giornata, il cielo sarà generalmente sereno con qualche momento di nubi sparse, in particolare nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da ovest con una velocità tra i 10 e i 15 km/h, mantenendo il clima piacevolmente fresco.

Lunedì, 27 Maggio 2024

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso con temperature in aumento, oscillando tra i 12.1°C e i 26.9°C. L’umidità si manterrà tra il 44% e l’88%, con venti leggeri provenienti da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra 1 e 16 km/h. Nel corso della giornata, si potranno osservare momenti di nubi sparse e cielo coperto, in particolare nel tardo pomeriggio e in serata. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con una velocità tra i 13 e i 16 km/h, mantenendo un clima mite e piacevolmente ventilato.

In conclusione, il weekend a Firenze si prospetta con un clima mite e variabile, con temperature che tenderanno ad aumentare in modo graduale, e con un mix di cielo sereno, poco nuvoloso e qualche momento di nubi sparse. I venti saranno prevalentemente leggeri e provenienti da diverse direzioni, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole e primaverile.