Meteo Messina, previsioni da Sabato 25 a Lunedì 27 Maggio

Sabato, 25 Maggio 2024:

Il tempo a Messina per Sabato sarà prevalentemente variabile. Al mattino potremo osservare nubi sparse, mentre nel pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23 gradi. L’umidità sarà abbastanza elevata, oscillando tra il 58% e il 94%. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra i 9 e i 22 km/h.

Domenica, 26 Maggio 2024:

Domenica il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno con presenza di nubi sparse in alcune ore del giorno. Le temperature si manterranno costanti, oscillando tra i 18 e i 22 gradi. Anche in questo caso, l’umidità sarà variabile, con valori compresi tra il 60% e l’88%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media tra i 9 e i 19 km/h.

Lunedì, 27 Maggio 2024:

Lunedì a Messina il tempo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso con cielo sereno in alcune ore del giorno. Le temperature si manterranno stabili tra i 18 e i 22 gradi. L’umidità sarà leggermente più elevata rispetto ai giorni precedenti, con valori tra l’66% e il 95%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra gli 8 e i 17 km/h.

In conclusione, il weekend a Messina si presenterà con un mix di condizioni meteorologiche, passando da nubi sparse a cielo sereno, con temperature miti e venti moderati. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo per eventuali cambiamenti repentini. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio il vostro weekend!