Meteo Padova, previsioni da Sabato 25 a Lunedì 27 Maggio

Sabato, 25 Maggio 2024

Il tempo a Padova si preannuncia variabile per sabato. La giornata inizierà con cielo coperto e precipitazioni leggere, con temperature intorno ai 15 gradi e umidità elevata.

Le piogge si protrarranno fino alle prime ore del mattino, per poi lasciare spazio a un cielo nuvoloso con temperature in lieve aumento. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche miglioreranno progressivamente, portando a una diminuzione delle precipitazioni e a un aumento delle temperature fino a toccare i 23 gradi nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuvoloso, con temperature intorno ai 20 gradi e venti moderati provenienti da ovest-nordovest. L’umidità si manterrà su livelli elevati per gran parte della giornata.

Domenica, 26 Maggio 2024

La domenica a Padova sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche più stabili. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nubi sparse che non daranno luogo a precipitazioni significative. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 26 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità diminuirà gradualmente, garantendo un clima più asciutto. I venti soffieranno deboli da ovest-sudovest, contribuendo a una sensazione di benessere termico. La serata sarà caratterizzata da condizioni meteo serene e temperature intorno ai 17 gradi.

Lunedì, 27 Maggio 2024

Lunedì, il tempo a Padova sarà nuovamente variabile, con cielo parzialmente nuvoloso e momenti di copertura che potrebbero portare a precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 26 gradi nelle ore centrali della giornata. L’umidità sarà presente ma non eccessiva, mentre i venti soffieranno deboli da est. Nel corso della giornata, il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, mantenendo comunque temperature gradevoli. La serata vedrà un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature.