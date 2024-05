Meteo Perugia, previsioni da Sabato 25 a Lunedì 27 Maggio

Sabato, 25 Maggio 2024

Il sabato a Perugia sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto con leggere precipitazioni nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 14-18°C, con un’umidità variabile tra il 75% e l’89%. Il vento sarà moderato, con velocità tra 0 e 12 km/h provenienti principalmente da direzioni orientali e occidentali.

Domenica, 26 Maggio 2024

Domenica sarà una giornata dal cielo sereno, con temperature in aumento che si manterranno tra i 12°C e i 23°C. L’umidità diminuirà gradualmente, stabilizzandosi intorno al 36-89%. Il vento sarà leggero, con una velocità compresa tra 0 e 9 km/h, principalmente proveniente da direzioni occidentali.

Lunedì, 27 Maggio 2024

Lunedì il cielo sarà parzialmente nuvoloso con temperature in aumento, oscillanti tra i 13°C e i 25°C. L’umidità sarà compresa tra il 33% e l’82%, mentre il vento sarà moderato proveniente da direzioni variabili tra nord-est e sud-ovest con velocità tra 1 e 12 km/h.

In conclusione, il weekend a Perugia si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di sabato nuvolosa e piovosa, ci attendiamo un’impennata delle temperature e un cielo sereno per domenica. Lunedì, invece, il clima sarà mite con nubi sparse e un graduale aumento delle temperature. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.