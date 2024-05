Fortissimo temporale su Forlì: fiumi di grandine per la città, le immagini

Il transito di una massa d’aria fresca e instabile sulle regioni centro-settentrionali sta provocando intensi fenomeni temporaleschi. Nelle ultime ore, una cella temporalesca particolarmente violenta ha attraversato le province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena, causando estese grandinate, forti colpi di vento (downburst) e piogge torrenziali. Si registrano disagi significativi e alcuni danni nelle aree colpite.

La città di Forlì è stata colpita in pieno dal violento temporale negli ultimi minuti. In poco tempo sono caduti oltre 40 mm di pioggia e le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine, creando enormi disagi per gli automobilisti. Alberi e piante sono stati abbattuti dalla forza del vento, causando vari danni in diverse zone della città. Particolarmente colpita è stata l’area di Ca’Ossi, dove la grandine ha bombardato le strade, trasformandole in piccoli torrenti.

Due auto sono rimaste bloccate nell’acqua nel sottopasso ferroviario di via Bertini, evidenziando la gravità della situazione. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberare i veicoli e garantire la sicurezza degli occupanti.

La grandine e la pioggia torrenziale hanno causato notevoli disagi al traffico, con molti automobilisti costretti a fermarsi o a deviare il proprio percorso per evitare le strade allagate. In alcune zone, la viabilità è stata compromessa a causa degli alberi caduti e dei detriti portati dal vento. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.