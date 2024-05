Meteo Ancona, previsioni da Domenica 26 a Martedì 28 Maggio

Domenica, 26 Maggio 2024:

Il tempo a Ancona domenica sarà caratterizzato da cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature saranno piacevoli, con valori compresi tra i 16.9°C e i 22.7°C. L’umidità si manterrà intorno al 50-80%, e il vento soffierà con una velocità tra i 3 e i 17 km/h provenienti da diverse direzioni, passando da nord-ovest a sud-est. Verso sera, si potranno osservare nubi sparse e un lieve aumento dell’umidità, ma senza precipitazioni significative.

Lunedì, 27 Maggio 2024:

Lunedì, il cielo ad Ancona sarà prevalentemente sereno, con alcune nubi sparse durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 16.3°C e i 22.1°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 63-77%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 10 km/h, proveniente da diverse direzioni, principalmente da sud-est. Nel pomeriggio è previsto un aumento delle nubi, ma senza precipitazioni significative.

Martedì, 28 Maggio 2024:

Martedì ad Ancona ci sarà un cambiamento delle condizioni meteo. Dopo una mattinata coperta da nuvole e umidità, nel pomeriggio sono previste piogge leggere seguite da precipitazioni più intense verso sera. Le temperature si manterranno tra i 17.5°C e i 20.8°C, con un’umidità che arriverà fino al 93%. Il vento soffierà con una velocità tra i 1 e i 16 km/h, proveniente da diverse direzioni, ma principalmente da nord-ovest. Le condizioni atmosferiche peggioreranno nel corso della giornata, portando ad un aumento delle nuvole e delle precipitazioni.

In sintesi, il meteo ad Ancona per i prossimi giorni prevede un inizio tranquillo con cielo sereno e temperature gradevoli, seguito da un aumento delle nuvole e delle precipitazioni verso martedì. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del tempo e prepararsi per un cambiamento nelle condizioni atmosferiche.