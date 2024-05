Meteo CAGLIARI, previsioni da Domenica 26 a Martedì 28 Maggio

Domenica, 26 Maggio 2024

Le previsioni per domenica indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature comprese tra 15.5°C e 19.6°C. Nel pomeriggio è previsto un leggero aumento della nuvolosità con cielo poco nuvoloso e temperature che si manterranno intorno ai 24-25°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno con temperature in leggero calo, arrivando a 17.9°C verso mezzanotte. L’umidità si manterrà tra il 61% e l’89% durante la giornata, mentre la velocità del vento oscillerà tra i 3 e i 18 km/h con direzione prevalente da sud a sud-est.

Lunedì, 27 Maggio 2024

Lunedì si prevede un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 16.1°C e 23.5°C. Durante la mattinata la nuvolosità aumenterà, con cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i 26.7°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C. L’umidità si manterrà tra il 34% e l’82%, mentre la velocità del vento varierà tra i 3 e i 23 km/h, prevalentemente da sud-est.

Martedì, 28 Maggio 2024

Martedì il cielo sarà nuvoloso con temperature comprese tra 18.2°C e 29.3°C. Durante la mattinata e il pomeriggio è prevista una diminuzione della nuvolosità, con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a toccare i 29.3°C verso mezzogiorno. In serata la nuvolosità aumenterà leggermente, con temperature che si manterranno intorno ai 20-25°C. L’umidità oscillerà tra il 25% e il 72%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra i 1 e i 25 km/h, con direzione prevalente da sud-est.